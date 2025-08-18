Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Restaurant und Kleintransporter ++ L 135 nach Unfall 5 Stunden gesperrt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Restaurant

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag, 16.08.25, auf Sonntag, 17.08.25, sind unbekannte Täter in ein Restaurant Am Alten Hafen eingebrochen. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und zerstörten ein Wertgelass. Entwendet wurde Bargeld.

++++++

Handwerkertransporter aufgebrochen

Cuxhaven. Zum wiederholten Mal ist in Cuxhaven ein Transporter auf die gleiche Art und Weise aufgebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 16.08.25, 16 Uhr, bis Sonntag, 17.08.25, 11 Uhr wurde die Tür des Laderaums eines Kleintransporters von unbekannten Tätern zerstört. Aus dem Fahrzeug wurden einige Kisten mit Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

++++++

Vorfahrt missachtet - Beifahrer schwer verletzt - L 135 mehrere Stunden gesperrt

Geestland/Sievern. Gestern Nachmittag gegen 17 Uhr wurde ein 85-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Sportplatz in Sievern schwer verletzt. Eine 63-jährige Geestländerin wollte mit ihrem PKW Toyota vom Parkplatz des Sportplatzes an der Pipinsburg nach links auf die L 135 in Richtung Langen abbiegen. Vermutlich aufgrund diverser auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg geparkter Pkw übersieht sie eine auf der L 135 in Fahrtrichtung Cuxhaven fahrende 19-jährige Geestländerin mit ihrem Seat Ibiza. Obwohl die 19-jährige noch versucht auszuweichen, kommt es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw, wodurch der Seat um 180 Grad gedreht wird und im Seitenraum auf der Seite zum Liegen kommt. Während die beiden Fahrerinnen zum Glück nur leicht verletzt wurden, erlitt der 85-jährige Beifahrer im PKW der Unfallverursacherin schwere Verletzungen. Zur Unfallaufnahme wurden die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft, inzwischen hat sich der Zustand des Seniors glücklicherweise stabilisiert. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf 22.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis etwa 22 Uhr gesperrt werden.

++++++

