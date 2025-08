POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Bauerschaft Horst GPS-Technik aus einem Traktor gestohlen. Festgestellt wurde das gegen 9.40 Uhr am Donnerstag (31.07.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem Einsatz am Nachbarhof in der vergangenen Nacht(ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6087628) sowie mit gleichen Diebstählen in der Coesfelder Bauerschaft Harle und der Billerbecker Bauerschaft ...

