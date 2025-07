Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B 235, Bechtrup; 44-jähriger Kradfahrer bei Überholvorgang tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am 31.07.2025, gegen 16:05 Uhr, befuhren mehrere Pkw und ein 44 jähriger Lüdinghauser mit einem Motorrad, hintereinander die B235, aus Lüdinghausen kommend, in Fahrtrichtung Senden. In der Bauerschaft Bechtrup leitete der Kradfahrer ein Überholmanöver der vor ihm befindlichen Fahrzeugschlange ein. Nachdem er an einigen Fahrzeugen vorbei war, bog eine 42-jährige Lüdinghauserin aus der Fahrzeugschlange nach links in eine Hofzufahrt ab und der Kradfahrer kollidierte mit ihrem Auto. Beide Fahrzeuge kamen im Graben zum Stillstand. Der Kradfahrer wurde tödlich verletzt, die Pkw-Führerin wurde schwerverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei der Sicherung von Spuren an der Unfallstelle unterstützte ein Unfallaufnahme Team aus Münster. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B235 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

