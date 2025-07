Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Billerbeck/ Technik von Traktoren gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Coesfelder Bauerschaft Harle sowie der Billerbecker Bauerschaft Westhellen haben Unbekannte GPS-Technik von Traktoren und einem Mähdrescher gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (30.07.25) und 9.15 Uhr am Donnerstag (31.07.25). In beiden Fällen brachen die Täter dazu in Lagerhallen ein. In Westhellen fuhr am Dienstag (29.07.25) ein silberfarbenes Auto zweimal am Wohnhaus des betroffenen Hofes entlang. Zudem stieg eine männliche Person gegen 9.35 Uhr aus. Diese klingelte am Haus und fuhr wieder weg. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

