POL-COE: Nottuln, Horst/ Hubschrauber im Einsatz

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Gartenhütte eines Kindergartens an der Straße Am Schlautbach aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr am Dienstag (29.07.25) und 7 Uhr am Mittwoch (30.07.25) beschädigten die Täter gewaltsam Scheiben und entwendeten Leitkegel in verschiedenen Größen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

