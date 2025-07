Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Ondrup-Ondruper Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind auf das Gelände einer Firma an der Ondrup-Ondruper Straße in Herbern eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (29.07.25) und 5 Uhr am Mittwoch (30.07.25) beschädigten sie zwei Maschendrahtzäune, um auf das Firmengelände zu gelangen. Ein Einbruch in Gebäude fand nicht statt, gestohlen wurde nach derzeitigem Stand ebenfalls nichts. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

