Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Ein ganz großer Wurf - Mathias Mester engagiert sich erneut für Kurve kriegen

Coesfeld (ots)

Mit einem kraftvollen Sprung gleitet Mathias Mester lässig über den Rasen der Weiling Arena in Coesfeld. Sein Ziel: Einen Ring zu erreichen, um beim Spiel Brennball nicht auszuscheiden. Parallel sprinten Polizisten, Pädagogen sowie fünf Jugendliche und Kinder ebenfalls gemeinsam über das Grün. Auch sie schaffen es: Alle am Ziel, alle bleiben im Spiel. Ein tolles Erfolgs- und Gemeinschaftserlebnis für die Fünf, die das aus dem Alltag eher nicht kennen.

Es soll an dem Tag aber nicht das einzige positive Erlebnis gewesen sein. Wenig später überrascht mancher der Kinder und Jugendlichen in Mesters Paradedisziplin, dem Speerwurf.

Hinter der lockeren Atmosphäre verbirgt sich ein ernster Grund. Denn die Jugendlichen und Kinder sind Teilnehmer der polizeilichen Initiative Kurve kriegen. In der Vergangenheit waren sie nicht immer auf dem richtigen Weg. Wie Kriminalhauptkommissarin Inga Brockmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizei Coesfeld sagt, ist eine spätere kriminelle Karriere bei Kindern und Jugendlichen oft nicht ausgeschlossen, wenn niemand dazwischengeht. Wie im vergangenen Jahr lässt es sich Mathias Mester nicht nehmen, mit ihnen Zeit zu verbringen und sie zu motivieren. 2024 backte er mit ihnen Leckereien, dieses Jahr sind sie in der Weiling Arena Coesfeld, was der DJK Coesfeld ermöglicht hat. Der Verein stellte für die Aktion zudem Material zur Verfügung.

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung ging es los mit dem ersten Ausprobieren - ganz ohne Vorgaben. Mit Mesters geschultem Blick ist sofort klar: Die Teilnehmenden haben Potenzial - es muss nur an der Technik gefeilt werden. Mit seinen Tipps, etwas Anleitung und Unterstützung fliegen die Speere zunehmend stabiler. Nach dem ersten Erfolgserlebnis sind die Kinder und Jugendlichen in ihrer steigenden Begeisterung und dem wachsenden Ehrgeiz kaum noch zu bremsen. Hier machen sie die Erfahrung, dass sich Geduld, Regelbewusstsein und die Bereitschaft Hilfe anzunehmen, lohnt.

Dann will es der mehrfache Welt- und Europameister sowie Paralympics-Silbermedaillengewinner selber wissen. Er greift sich einen Speer, nimmt etwas Anlauf und wirft diesen aus dem Nichts auf über 30 Meter, etwas unter seiner Europameister-Weite bleibt er. Großes Staunen und Anerkennung zeigt sich in den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen, während Mester selber überrascht ist, dass das aus dem Stand geklappt hat.

Zum Ende des Vormittags ist auch die anfängliche Unsicherheit gegenüber der uniformierten Polizei verflogen. Der Reihe nach setzen sich die Kinder- und Jugendlichen nach vorne in den Streifenwagen, schalten das Blaulicht und das Martinshorn an. Wie einer von ihnen sagt, kenne er es sonst nur, hinten zu sitzen - wie nach seinem Ladendiebstahl.

Nach zwei Stunden endet der Vormittag schließlich mit Pizza, jeder Menge guter Laune und Erfolgserlebnissen, an denen Mathias Mester einen ganz großen Anteil hat. Diese Aktion hat laut Brockmann genau das bewirkt, was sie sollte: Mit (professioneller) Unterstützung weiterzukommen und Großes zu schaffen. "Das war die Grundintention, die mit Spaß und Offenheit umgesetzt wurde. Die Kinder und Jugendlichen ließ das ein Stück wachsen."

Information Kurve kriegen:

Im Januar 2022 startete die Initiative "Kurve kriegen" des Ministeriums des Innern NRW auch in der Kreispolizeibehörde Coesfeld gemeinsam mit dem Träger AWO Münsterland-Recklinghausen. "Kurve kriegen" ist ein bundesweit einzigartiges Programm zur Verhinderung von Jugendkriminalität. Polizeibeamte und pädagogische Fachkräfte kümmern sich gemeinsam um straffällige Kinder, Jugendliche und Familien. Ziel der Initiative ist es, dass die Kinder und Jugendlichen in einem Alter von 8-18 Jahren vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität bewahrt werden. Die pädagogischen Fachkräfte und die Familien arbeiten dabei sehr eng zusammen, da es wichtig ist, dass die Teilnehmenden und die Familien individuell und zielgerichtet Unterstützung bekommen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.kurvekriegen.nrw.de

