POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Lebensmittel vernichtet

Coesfeld (ots) - In Südkirchen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti in den Farben Schwarz-Weiß-Grün sowie der Zahl 1906. Betroffen sind die Wibbeltstraße, die Unterstraße, die Oberstraße sowie der Lohkamp. Besprüht wurden unter anderem Verteilerkästen und Betonkegel. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Montag (28.07.25) und 6 Uhr am Dienstag (29.07.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter ...

mehr