POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Einbrecher hinterlassen übelriechende Flüssigkeit

In ein Restaurant brachen Unbekannte in Zeitraum zwischen Montag (28.07.), 17.30 Uhr und Mittwoch (30.07.), 02.30 Uhr ein. Auf bisher unbekannte Weise drangen sie in das Gebäude ein und durchsuchten dieses. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar. Bevor sie das Gebäude verließen, hinterließen sie jedoch eine unbekannte, stinkende Flüssigkeit in den Räumen. Die hinzugezogene Feuerwehr betrat den Tatort mit Schutzanzügen sowie Atemschutzgeräten und untersuchten die Flüssigkeit. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um ungefährliche, aber übelriechende Buttersäure, diese wurde durch die Feuerwehr gebunden und entfernt. Die Spurensuche und -sicherung durch die Kriminalpolizei erfolgte ebenfalls unter Körper- und Atemschutz. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

