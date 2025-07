Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250720- 0733 Frankfurt- Altstadt: Goldkettenraub- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (19. Juli 2025), gegen 20:30 Uhr, verließ ein 79-jähriger Mann die U-Bahnstation "Dom/ Römer" und lief über den Domplatz.

Hier sprach ihn ein ihm unbekannter Mann an und gaukelte vor, dass man sich doch kenne und versuchte so den 79-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Dem 79- Jährigen konnte der spätere Täter jedoch nichts vormachen, der Mann verneinte jegliche Bekanntschaft und versuchte körperlichen Abstand zu dem Unbekannten zu gewinnen, indem er ein paar Schritte zurück machte. Hierbei stolperte er über eine Stufe und kam zu Fall.

Zeugen, die den Sturz beobachtet hatten, eilten zu Hilfe. Nun täuschte der Täter auch den zu Hilfe Eilenden eine angebliche Bekanntschaft zwischen ihm und dem Herrn vor, sodass diese ihren Weg fortsetzten.

Auch der 79- Jährige war mittlerweile wieder auf den Beinen und setzte seinen Weg fort. Der Täter folgte dem Mann jedoch weiter, griff diesem im Bereich der "Saalgasse" von hinten an die Schulter und bedrängte ihn weiter. Der 79- Jährige versuchte sich wiederum aus dieser Situation zu befreien und kam erneut zu Fall. Als er nun lautstark um Hilfe schrie, ergriff der Täter die am Hals getragene Goldkette des Mannes, riss sie ab und flüchtete über die Straße "Zum Pfarrturm" in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, muskulös/breitschultrig, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Kurzhaarfrisur, starker Bartwuchs (gepflegt), er sprach mit starkem Akzent; bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem schwarz/ roten Sommerhemd.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die zuvor zu Hilfe eilenden Personen, die Angaben zum Täter oder dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 069/ 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell