POL-FL: Sterup: Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Sterup (ots)

Letzte Woche Montag (02.06.2025) in der Mittagszeit kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen eine Mülltonne fuhr und diese gegen einen entgegenkommenden PKW schleuderte. Die Polizei sucht nach dem Verursacher und Zeugen des Unfalls.

Gegen 11:45 Uhr befuhr der bislang unbekannte Tatverdächtige mit seinem Pritschenwagen, die Straße Boltoft (K103) in Sterup von Esgrus kommend in Richtung Sterup Ortskern. Auf Höhe der Hausnummer 11 fuhr dieser gegen eine am rechten Fahrbahnrand stehende Mülltonne, schleuderte diese in den Gegenverkehr und traf hierbei den entgegenkommenden VW Golf einer 68-Jährigen. Am PKW der Golffahrerin entstand Sachschaden. Der Pritschenwagen, der mit diversen Miet-Toiletten beladen gewesen sein soll, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Unfallverursacher und weitere Zeugen, insbesondere eine Zeugin, die direkt hinter dem VW Golf gefahren und nach dem Unfall angehalten haben soll, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04632/8761680 oder unter Steinbergkirche.PST@polizei.landsh.de .

