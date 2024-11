Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter flüchtig nach versuchtem Einbruch

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. November, hat ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen Einbrecher im Ortsteil Sasserath beim Versuch überrascht, Waren aus einer Lagerhalle zu stehlen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Gegen 2.50 Uhr am Sonntagmorgen begab sich ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zu einer Lagerhalle am Regioparkring, nachdem dort ein Alarm ausgelöst hatte. Der Zeuge traf vor Ort einen Unbekannten dabei an, wie er sich an einer Palette mit Paketen zu schaffen machte. Der Täter lief umgehend weg und machte keinerlei Beute. Augenscheinlich war er zuvor über das Tor der Warenanlieferung in die Lagerräum eingedrungen.

Es handelt sich bei dem Verdächtigen nach Angaben des Zeugen um einen Mann, der zwischen 20 und 25 Jahre alt ist und einen dunklen Teint hat. Er habe einen dunkelblauen Jogginganzug und weiße Schuhe getragen, dazu eine Kapuze über dem Kopf.

Streifenteams der Polizei fahndeten ohne Erfolg in dem Gewerbegebiet nach dem Täter. Nun hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise zu der gesuchten Person nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell