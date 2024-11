Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperverletzung in Rheydt: Mutige Zeugen schreiten ein

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmittag, 9. November, hat ein unbekannter Täter einen 48-Jährigen in der Rheydter Innenstadt tätlich angegriffen. Passanten schritten ein und verjagten den Mann.

Gegen 13.35 Uhr griff ein unbekannter Täter aus noch nicht geklärter Ursache einen 48-jährigen Fußgänger an der Marktstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße an. Wie der Geschädigte sowie mehrere Zeugen gegenüber einem Streifenteam der Polizei angaben, schlug der Unbekannte mehrfach und völlig unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf des 48-Jährigen. Zwei der Zeugen befanden sich in unmittelbarer Nähe und gingen dazwischen, woraufhin sich der Täter in Richtung Rheydter Markt entfernte. Eine Rettungswagenbesatzung nahm den Geschädigten kurz darauf mit in ein Krankenhaus, wo man seine Verletzungen am Kopf ambulant behandelte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hat eine athletische Figur und schwarzes, mittellanges Haar. Zur Tatzeit trug er dunkle, sportliche Kleidung und darüber eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Identität und zur Motivlage des Täters. Sachdienliche Hinweise von namentlich noch nicht erfassten Zeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

