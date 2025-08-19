PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Mittelstenahe - zwei Personen schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Mittelstenahe. Montagnachmittag (18.08.2025) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 34 im Bereich Mittelstenahe.

Ein 18-jähriger Ihlienworther war hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Baum kollidiert. Dadurch wurde der PKW zurückgeschleudert und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem weiteren Baum.

Durch den Unfall wurden der Fahrzeugführer sowie sein 20-jähriger Beifahrer aus Bülkau schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der PKW erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

