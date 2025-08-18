PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Traktor in Bissel umgekippt +++ Fahrer entfernt sich vom Unfallort

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Traktor in Bissel umgekippt +++ Fahrer entfernt sich vom Unfallort
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 17. August 2025, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bissel entstanden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort und konnte noch nicht zweifelsfrei ermittelt werden.

Bisher ist bekannt, dass der unbekannte Fahrer mit einem roten Traktor mit Anhänger die Straße "Am Kapetstein" in Richtung Halenhorst befuhr. Beim Durchfahren der scharfen Linkskurve im Übergang zur Bisseler Straße kippte der Traktor auf die rechte Seite. Der Fahrer entfernte die Kennzeichen vom Traktor und Anhänger, organisierte noch das Aufrichten des Traktors und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Als die Polizei eintraf, stand der Traktor bereits wieder auf den Rädern. Das stark beschädigte Fahrzeug und der mit Bauschutt beladene Anhänger waren einige Meter entfernt im Paulsweg abgestellt. Die Straße an der Unfallstelle wies tiefe Furchen und Kratzer auf.

Wer Hinweise zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:34

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Sonntag, 17. August 2025, gegen 17:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/Grüne Straße ausgefallen. Ein 38-jähriger Delmenhorster kam mit einem Mercedes aus Richtung der ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 20:31

    POL-DEL: Delmenhorst: Unfall mit mehreren Verletzten

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw die Grüne Straße in Richtung Stickgraser Damm. Hierbei überquerte er bei ausgefallener Ampelanlage die Friedrich-Ebert-Alle, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Er kollidierte dabei mit dem Pkw einer 32-jährigen Delmenhorsterin, welche die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Bahnhof befuhr. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren