Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Traktor in Bissel umgekippt +++ Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 17. August 2025, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bissel entstanden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort und konnte noch nicht zweifelsfrei ermittelt werden.

Bisher ist bekannt, dass der unbekannte Fahrer mit einem roten Traktor mit Anhänger die Straße "Am Kapetstein" in Richtung Halenhorst befuhr. Beim Durchfahren der scharfen Linkskurve im Übergang zur Bisseler Straße kippte der Traktor auf die rechte Seite. Der Fahrer entfernte die Kennzeichen vom Traktor und Anhänger, organisierte noch das Aufrichten des Traktors und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Als die Polizei eintraf, stand der Traktor bereits wieder auf den Rädern. Das stark beschädigte Fahrzeug und der mit Bauschutt beladene Anhänger waren einige Meter entfernt im Paulsweg abgestellt. Die Straße an der Unfallstelle wies tiefe Furchen und Kratzer auf.

Wer Hinweise zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

