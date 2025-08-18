Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stadland: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B212: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. August 2025, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der B212 in Stadland zu einem Verkehrsunfall, wobei sich eine Person derart schwere Verletzungen zuzog, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 62-Jähriger aus Brake mit seinem Motorrad und ein 61-Jähriger aus Aurich mit seinem Pkw die B437n. In der Abfahrt zur B212 in Fahrtrichtung Brake befuhr der Pkw-Führer den rechten Fahrstreifen. Der von hinten herannahende Motoradfahrer befuhr den linken Fahrstreifen. Im dortigen Kurvenbereich der B212 kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Trotz sofortiger Erstversorgung erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Pkw-Führer blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Im Bereich der Unfallörtlichkeit musste die Abfahrt bis 02.00 Uhr voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war dort im Einsatz und leitete den Verkehr ab.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell