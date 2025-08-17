Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kinderlaufrad und Tasche im Autobahndreieck Ahlhorner Heide aufgefunden +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. August 2025, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 17:15 Uhr, ein im Autobahndreieck Ahlhorner Heide auf dem Seitenstreifen liegendes Fahrrad.

Durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte neben dem Fahrrad auch eine Tasche eingesammelt werden.

Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein silbernes Kinderlaufrad der Marke Early Rider sowie um einen schwarzen Damen-Shopper mit Kinderbekleidung als Inhalt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nun nach dem jungen Eigentümer/der jungen Eigentümerin, der/die das Fahrrad in der Überleitung von der Autobahn 29 auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster verloren hat. Ebenso werden Hinweise zum Verlierer unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

