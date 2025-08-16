Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Elsfleth (Oberhammelwarden)

Delmenhorst (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:35 Uhr auf der B212 in Elsfleth, Ortsteil Oberhammelwarden, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 32-jährige Elsfletherin mit ihrem Audi A6 die Sandfelder Straße in Richtung B212/Oberhammelwarder Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr sie in die B212 ein, ohne die Vorfahrt einer 33-jährigen Brakerin zu beachten, die die B212 aus Richtung Elsfleth kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw, wodurch die 33-Jährige und ihre 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der von ihnen genutzte Pkw war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

