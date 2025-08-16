Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Elsfleth (Oberhammelwarden)
Delmenhorst (ots)
Am Freitag kam es gegen 17:35 Uhr auf der B212 in Elsfleth, Ortsteil Oberhammelwarden, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 32-jährige Elsfletherin mit ihrem Audi A6 die Sandfelder Straße in Richtung B212/Oberhammelwarder Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr sie in die B212 ein, ohne die Vorfahrt einer 33-jährigen Brakerin zu beachten, die die B212 aus Richtung Elsfleth kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw, wodurch die 33-Jährige und ihre 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der von ihnen genutzte Pkw war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell