POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrer in Geschwindigkeitskontrolle in Nordenham

Auf dem Mittelweg in Nordenham geriet ein 33-jähriger Bremerhavener mit seinem Transporter am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr in eine Geschwindigkeitskontrolle. Neben der überhöhten Geschwindigkeit wurde im Verlauf der Kontrolle aber auch bemerkt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Auf Grundlage des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt.

