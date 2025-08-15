Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Dötlingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen wurde am Donnerstag, 14. August 2025, 12:15 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 50-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße. An der Kreuzung in Altona wollte sie nach links in Richtung Delmenhorst abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 24-Jährigen aus Höxter, der die Kreuzung mit einem Motorrad in Richtung Aschenstedt überqueren wollte.

Der 24-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Verletzungen wurden als schwer eingestuft. Am Auto und dem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Im Kreuzungsbereich kam es bis 13:15 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell