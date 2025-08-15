PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Dötlingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen wurde am Donnerstag, 14. August 2025, 12:15 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 50-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße. An der Kreuzung in Altona wollte sie nach links in Richtung Delmenhorst abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 24-Jährigen aus Höxter, der die Kreuzung mit einem Motorrad in Richtung Aschenstedt überqueren wollte.

Der 24-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Verletzungen wurden als schwer eingestuft. Am Auto und dem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Im Kreuzungsbereich kam es bis 13:15 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 09:43

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Unfall in Jade verletzt

    Delmenhorst (ots) - Durch einen Verkehrsunfall in Jade haben am Donnerstag, 14. August 2025, gegen 06:25 Uhr, zwei Personen Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Aurich mit einem VW die Außendeicher Straße in Richtung B437. Er überholte den vorausfahrenden Audi eines 26-Jährigen aus Stadland, ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:47

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gebäudeanbaus in Großenkneten

    Delmenhorst (ots) - Am 14.08.2025, gegen 12:30 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ein geschlossener Kastenwagen in einem überdachten Fahrzeugstellplatz des Einfamilienhauses in der Straße "Großer Sand" in Großenkneten in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf den gesamten Unterstand sowie den dort abgestellten Wohnanhänger aus. Bei Eintreffen der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:15

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf der B437 in Jade +++ Eine Person schwer verletzt

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 13. August 2025, gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 58-Jährige aus Schortens mit ihrem Pkw Skoda die B437 in Richtung B212. Aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens, bedingt durch die "Sail Bremerhaven 2025", war die 58-Jährige gezwungen kurz vor dem Ortseingang Schweiburg an einem Stauende abzubremsen. Dies übersah ein 19-Jähriger aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren