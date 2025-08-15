PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen in Glane

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Glane haben am Donnerstag, 14. Augst 2025, gegen 17:30 Uhr, zwei Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. An ihren Fahrzeugen entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit war ein 20-Jähriger aus Dötlingen mit einem VW auf der Amelhauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Oelmühle übersah er den entgegenkommenden Kleinwagen eines 20-Jährigen aus Wildeshausen, der in der Folge frontal mit der rechten Seite des VW kollidierte.

Beide Männer wurden vor Ort notärztlich versorgt und als leicht verletzt eingestuft. Der Dötlinger wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gefahren. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

