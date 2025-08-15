Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Traktors in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

In Lemwerder haben Unbekannte einen Traktor entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 14. August 2025, 21:30 Uhr, bis Freitag, 15. August 2025, 08:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Traktor verschafft, der im Neuenlander Weg auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels abgestellt war. Bei dem entwendeten Traktor handelt es sich um das Modell DS 6.30 des Herstellers Deutz (Foto) aus dem Jahr 1989.

Die bisherige Suche führte nicht zum Auffinden des landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder einem möglichen Standort des Treckers geben kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell