Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf A 28 im Bereich Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17.08.2025, kam es gegen 02:00 Uhr in Höhe des Überganges der B 75 im Baustellenbereich der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die beiden beteiligten Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Dabei befuhr der beteiligte BMW zunächst die B 75, kam im genannten Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Betongleitwand und der Schutzplanke, bevor er auf die A 28 rutschte. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 31-Jährigen, die aus Richtung Stuhr kommend die Autobahn befuhr. Bei Eintreffen der Polizei standen neben den beiden Pkw auch die sechs Insassen des BMW auf der Fahrbahn. Wer dabei den BMW geführt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Tatverdacht besteht gegen den 24-jährigen Fahrzeughalter sowie einen 28-Jährigen, die beide erheblich alkoholisiert waren. Entsprechend wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutentnahme bei beiden sowie die Beschlagnahme ihrer Führerscheine angeordnet. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen ein geschätzter Schaden von 23.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es durch die Unfallaufnahme zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

