Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wendemanöver führt in Hude zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Auf der Bremer Straße in Hude (Tweelbäke) kam es am Sonnabend, 16.08.2025, gegen 18:30 Uhr im Zuge eines Wendemanövers eines Pkw zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 40-jährige Hamburgerin befuhr dabei mit ihrem Pkw die Bremer Straße zunächst in Richtung Oldenburg. Kurz hinter der Einmündung "Schmidtsweg" vollzog sie dann auf der Straße ein Wendemanöver. Dabei übersah sie den 24-jährigen Motorradfahrer aus Georgsmarienhütte, der seinerseits die Bremer Straße in Richtung Oldenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 24-Jährige vom Motorrad geschleudert wurde und im Straßengraben zum Liegen kam. Er wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 40-Jährige sowie ihre 9- und 67-jährigen Insassinnen blieben unverletzt. Sowohl am Pkw als auch am Motorrad entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben Polizei, Rettungs- und Abschleppdienst waren auch die Feuerwehren aus Wüsting und Altmoorhausen eingesetzt. Die Bremer Straße war an der Örtlichkeit für die Unfallaufnahme bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell