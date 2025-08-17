Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Unfall mit mehreren Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw die Grüne Straße in Richtung Stickgraser Damm. Hierbei überquerte er bei ausgefallener Ampelanlage die Friedrich-Ebert-Alle, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Er kollidierte dabei mit dem Pkw einer 32-jährigen Delmenhorsterin, welche die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Bahnhof befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Im vorfahrtberechtigten Pkw befanden sich zwei 8-jährige Kinder, von denen eines leicht verletzt wurde. Das andere Kind blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, der Gesamtschaden wird auch 16.000 Euro geschätzt. Für die Versorgung der Beteiligten waren 4 Rettungswagen und 3 Notärzte im Einsatz. Die Fahrzeuge mussten durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell