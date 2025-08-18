Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Sonntag, 17. August 2025, gegen 17:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/Grüne Straße ausgefallen. Ein 38-jähriger Delmenhorster kam mit einem Mercedes aus Richtung der Arthur-Fitger-Straße und wollte die Kreuzung geradeaus queren, um die Fahrt auf der Grüne Straße fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 32-Jährigen aus Delmenhorst, die mit einem VW auf der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Bahnhof unterwegs war.

Der Mercedes wurde nach dem Zusammenstoß nach links abgewiesen und kam auf der Friedrich-Ebert-Allee zum Stillstand. Der VW schleuderte nach rechts und kam auf der Grüne Straße zum Stehen. Der 38-Jährige und die 32-Jährige wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Im VW erlitt zudem eine achtjährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

Während der Rettungsmaßnahmen und bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle gesperrt. Die Friedrich-Ebert-Allee konnte ab 18:50 Uhr wieder ungehindert befahren werden.

