POL-K: 250403-2-K VW überschlägt auf der Autobahn und kollidiert mit Mercedes - drei Männer in Klinik eingeliefert

Köln (ots) - Nach einem mutmaßlichen Abbiegeunfall zum Nachteil eines Radfahrers (40) im Bereich Hansaring/Bremerstraße am Dienstagmorgen (1. April) sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Fahrzeugs. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 40-Jährige gegen 9.50 Uhr auf dem Radschutzstreifen vom Hansaring in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der ...

