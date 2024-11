Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Marihuana und Haschisch im Bahnhof sichergestellt

Bild-Infos

Download

Elmshorn (ots)

Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen jungen Mann, der mit dem Zug aus Hamburg angekommen war.

Die Beamten überprüften den 25-Jährigen und ließen die mitgeführte Sportttasche öffnen. Der Mann nahm einen Plastikbeutel aus der Tasche und wollte ihn offensichtlich nicht vorzeigen. Die Bundespolizisten ließen sich jedoch den Beutel aushändigen und entdeckten 250 Gramm Cannabis und 50 Gramm Haschisch.

Der 25-Jährige gab an, das Rauschgift in Hamburg gekauft zu haben. Bei der Durchsuchung des Mannes kamen noch 170 Euro in kleiner Stückelung zum Vorschein.

Das Rauschgift (siehe Foto) wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell