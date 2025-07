Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tankbetrug mit Falschgeld

Erfurt (ots)

Am Montagabend wurde an einer Tankstelle im Erfurter Norden ein voller Tank mit Falschgeld bezahlt. Gegen 19:30 Uhr betankte ein bislang unbekannter Täter gemeinsam mit einer weiteren Person ein Fahrzeug mit Kraftstoff. Anschließend bezahlte er die Tankfüllung mit einem 100-Euro-Schein und flüchtete vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Erst im Nachgang stellte eine Mitarbeiterin fest, dass es sich bei dem übergebenen Geldschein um eine Fälschung handelte. Die Polizei wurde hinzugezogen und stellte den gefälschten Geldschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld wurde eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell