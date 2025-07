Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag wurden im Landkreis Sömmerda sechs Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer war gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit drei Mitfahrern im Alter zwischen 17 und 58 Jahren auf der B4 in Fahrtrichtung Gebesee unterwegs gewesen. Kurz vor der Ortseinfahrt verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda, in dem zwei 67 Jahre alte Personen saßen. Alle sechs Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die vier Insassen des BMW wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuginsassen des Skoda wurden vor Ort ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. (SE)

