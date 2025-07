LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Erfurt (ots) - Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen in Erfurt zwei Fahrzeuge. In der Friedrich-Engels-Straße stachen sie an einem geparkten VW drei Reifen kaputt. In der Körnerstraße traf es einen abgestellten Dacia. Auch hier wurden alle vier Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

