Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kratzspuren statt Schlüsselmoment - Autodieb hinterlässt doppeltes Chaos

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bisher unbekannter Täter im Erfurter Ortsteil Mittelhausen in zwei nebeneinander parkende Pkws ein. Während sich dieser an einem der beiden Fahrzeuge schadlosen Zutritt verschaffen konnte, hinterließ er am zweiten Pkw mehrere Lackkratzer. Doch nicht nur von außen verursachte der Delinquent ein Schadensbild am Fahrzeug , sondern richtete auch in den Wageninneren Chaos an. Während der Tat entwendete der Täter schließlich Beutegut im Wert von 1500,00 Euro. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen sowie der Sachbeschädigung in einem Fall wurden aufgenommen. Die Polizei appelliert daran keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen. Optimaler Weise sollten diese beim Verlassen des Fahrzeugs stets mitgenommen werden. (LH)

