Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb gestellt

Erfurt (ots)

Am Samstagabend versuchten zwei Täter in einem Erfurter Supermarkt Waren zu entwenden. Gegen 18:00 Uhr betraten sie den Markt in der Innenstadt und steckten verschiedene Lebensmittel in einen mitgebrachten Rucksack. Anschließend beabsichtigten sie, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und sprach die beiden Männer an. Daraufhin versuchte das Duo zu flüchten. Einer der beiden schaffte es zu fliehen. Der andere, ein 25-Jähriger, wurde jedoch mit Unterstützung eines weiteren Zeugen vor dem Supermarkt bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In seinem Rucksack befanden sich nicht nur die entwendeten Lebensmittel, sondern auch mehrere Zigarettenschachteln im Wert von über 70 Euro. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass auch die von ihm getragene Jacke aus einer Diebstahlshandlung stammte. Gegen den Mann sowie seinen bislang unbekannten Mittäter wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (SE)

