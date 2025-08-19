Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Dienstagmittag (19.08.2025) kam es gegen 12:30 Uhr in der Mattenburger Straße vor einem dort befindlichen Schuhgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten VW Caddy. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Wir bitten Zeugen sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell