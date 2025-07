POL-REK: 250709-2: Bei Auseinandersetzung mit Messer angegriffen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter flüchteten in einem Fall mit Beute Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Freitag (4. Juli) in Brühl und am Montag (7. Juli) in Bergheim in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen sein sollen. Einer der Täter in Bergheim soll 182 Zentimeter groß und kräftig sein. Zur Tatzeit sei er mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose sowie einem ...

