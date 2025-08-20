Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bexhövede - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Bexhövede. Am heutigen Mittwochmorgen (20.08.2025) wurde gegen 07:15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz aufgrund einer Ölspur in die Lindenallee in Bexhövede gerufen.

Hierbei wurde festgestellt, dass auch ein Baum beschädigt wurde und es daher zu einem Verkehrsunfall gekommen sein musste. Daher wurde auch die Polizei zum Einsatz hinzugezogen. Vor Ort zeigten die Ermittlungen, dass augenscheinlich ein Pkw die Lindenallee aus Donnern in Richtung Bexhövede Ortskern befahren hatte. In der Linkskurve in Höhe der Einmündung Am Bekeshoop verlor der unbekannte Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum. Am Baum entstand hierbei Sachschaden. Der Fahrzeugführer floh mit dem Pkw wieder in Richtung Donnern. Die Spuren verliefen sich jedoch und das verursachende Fahrzeug konnte nicht mehr ermittelt werden.

Die Aufreinigung der Fahrbahnverunreinigung wurde durch den Bauhof veranlasst. Aus dem Fahrzeug waren Betriebsstoffe ausgetreten. Am Unfallort konnten jedoch Fahrzeugteile des beteiligten Pkw festgestellt werden. Demnach muss es sich um einen VW gehandelt haben.

Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben könnten, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt unter der Nummer 04744 731660 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell