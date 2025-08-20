POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen in Cuxhaven - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (19.08.2025) kam es gegen 22:45 Uhr auf der Südersteinstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Cuxhavener war hierbei mit dem Fuß von der Kupplung gerutscht, sodass sein PKW OPEL einen Satz nach vorne machte hier und mit einem vorausfahrenden PKW VW einer 20-jährigen Cuxhavenerin kollidierte. Durch den Unfall erlitten die Frau sowie ihr 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen, beide mussten jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.
Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell