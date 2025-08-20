Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen in Cuxhaven - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (19.08.2025) kam es gegen 22:45 Uhr auf der Südersteinstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Cuxhavener war hierbei mit dem Fuß von der Kupplung gerutscht, sodass sein PKW OPEL einen Satz nach vorne machte hier und mit einem vorausfahrenden PKW VW einer 20-jährigen Cuxhavenerin kollidierte. Durch den Unfall erlitten die Frau sowie ihr 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen, beide mussten jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell