Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen in Cuxhaven - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (19.08.2025) kam es gegen 22:45 Uhr auf der Südersteinstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Cuxhavener war hierbei mit dem Fuß von der Kupplung gerutscht, sodass sein PKW OPEL einen Satz nach vorne machte hier und mit einem vorausfahrenden PKW VW einer 20-jährigen Cuxhavenerin kollidierte. Durch den Unfall erlitten die Frau sowie ihr 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen, beide mussten jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

  • 20.08.2025 – 12:15

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bexhövede - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Bexhövede. Am heutigen Mittwochmorgen (20.08.2025) wurde gegen 07:15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz aufgrund einer Ölspur in die Lindenallee in Bexhövede gerufen. Hierbei wurde festgestellt, dass auch ein Baum beschädigt wurde und es daher zu einem Verkehrsunfall gekommen sein musste. Daher wurde auch die Polizei zum Einsatz hinzugezogen. Vor Ort zeigten die Ermittlungen, dass ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:11

    POL-CUX: Falscher Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Heerstedt. In den führen Abendstunden des 19.08.2025 führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Schiffdorf in Loxstedt auf der B71 eine Verkehrskontrolle eines Pkw der Marke Lada durch. Dieser wurde durch einen 47-jährigen Fahrzeugführer aus Beverstedt gefahren. Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer lediglich das Lichtbild ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:07

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Dienstagmittag (19.08.2025) kam es gegen 12:30 Uhr in der Mattenburger Straße vor einem dort befindlichen Schuhgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten VW Caddy. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Wir bitten Zeugen sich bei der Polizei in Geestland ...

    mehr
