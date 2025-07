Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 26.07.2025

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Kleinbrand in Seniorenheim++

Langwedel. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Freitagmittag im Seniorenheim in der Großen Straße zu einem Kleinbrand. Eine in einem Schrank verwahrte Spraydose explodierte. Beim Eintreffen der Feuerwehr glimmte lediglich noch Papier im Schrank. Es kam zu keinem Gebäude- oder Personenschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen++

Langwedel. Am Freitagmorgen kam eine 23-jährige Fahrzeugführerin auf der Grasdorfer Straße im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Es entstand leichter Fremdschaden und die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

++Ölspur durch Verden++

Verden. Am Freitag wurden mehrere Straßen im Verdener Stadtgebiet aufgrund einer geplatzten Hydraulikleitung eines Lastkraftwagens mit Öl verschmutzt. Die Fahrbahn wurde durch den Bauhof gereinigt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Einbruch in Lagerhalle++

Achim. Am Mittwoch, um 01:37 Uhr, kam es in der Werner-von-Siemens-Straße, zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Der bisher unbekannte Täter hebelte mehrfach an der Zugangstür und gelangte so ins Gebäudeinnere. Es wurde Kupferkabel und Werkzeug in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet.

++Kennzeichen entwendet++

Thedinghausen. In der Nacht zu Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen von einem Ford Focus, der in der Syker Straße geparkt war. Zudem wurde der Pkw beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 zu melden.

++Versuchter Einbruch in Sonnenstudio++

Thedinghausen. In der Nacht zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Sonnenstudio an der Braunschweiger Straße einzudringen, indem sie mittels eines Steins eine Scheibe beschädigten. Diese hielt jedoch Stand. Zudem wurde der Eingangsbereich mit Fäkalien verunreinigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

++E-Bike entwendet++

Ottersberg. In der Nacht zu Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Ampler Stout, welches am Fahrradstand des Ottersberger Bahnhofs angeschlossen war. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

++Hausfriedensbruch im Altenheim++

Oyten. Am Freitagabend begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Altenheim an der Sagehorner Dorfstraße und suchte dort ein frei zugängliches Zimmer auf. Hier duschte und ruhte sich der oder die Unbekannte aus. Der Raum wurde dann stark ver-unreinigt hinterlassen. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

++Leichtverletzte durch Unfall++

Achim. Am Freitagmorgen kam es in Embsen auf der Hauptstraße zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Eine 20-jährige Achimerin beabsichtigte demnach mit ihrem Opel von der Hauptstraße auf ein Grundstück abzubiegen. Diesen Umstand erkannte ein nachfolgender 57-jähriger Achimer mit seinem VW aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurde die Achimerin leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abge-schleppt werden.

++Pkw beim Einparken beschädigt++

Achim. In der Nacht zu Samstag wurde ein Bremer Audi Q8, der auf einem Parkplatz Am Schmiedeberg parkte, durch einen anderen Pkw beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Bereich Osterholz:

++Einbruch in Einfamilienhaus++

Schwanewede. Am Samstag, zwischen 02:30 Uhr und 02:37 Uhr, kam es in der Straße Beckedorfer Heide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Durch einen Zeugen konnten die Täter bei ihrer weiteren Tatausführung gestört werden und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet um Mitteilungen unter Tel. 04791/3070.

++Einbruch in Einfamilienhaus++

Worpswede. In dem Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen, kam es in der Straße Weyerdeelen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch das Aufbrechen eines Fensters verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Hier entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und Baumaterialien, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet um Mitteilungen unter Tel. 04791/3070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell