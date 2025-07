Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Pressemeldung vom 25.07.2025: Fahrer übersieht Motorrad - Ergänzung der Örtlichkeit

Landkreis Verden (ots)

+Fahrer übersieht Motorrad+ Verden. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer übersah am Donnerstag, gegen 13:50 Uhr, einen 31-Jährigen auf einem Motorrad. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 79-Jährige mit seinem Skoda vom rechten Seitenstreifen auf die Fahrbahn der Waller Heerstraße, um anschließend in einem Zug zu wenden und in Richtung Verden zu fahren. Der 31-Jährige befand sich auf der Fahrbahn in Richtung Rotenburg und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, sodass er auf das Heck des Skoda auffuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

