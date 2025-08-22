Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Einfamilienhauses in Cuxhaven - eine Jugendliche leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus im Westerwischweg in Cuxhaven.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte eine weitere Brandausweitung verhindern.

Durch die starke Rauchentwicklung erlitt eine 16-jährige Jugendliche leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Gebäude entstand ein Schaden im mittleren bis hohen, fünfstelligen Eurobereich. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell