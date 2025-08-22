Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Cadenberge - Heranwachsende haben Glück im Unglück

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am 21.08.2025 wurde gegen 22:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Cadenberger Weg, in Cadenberge, gemeldet.

Nach ersten Informationen soll ein PKW in einen wasserführenden Graben gerutscht sein. Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort den 19-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Aurich und seinen Beifahrer aus Rotenburg feststellen. Beide Beteiligten hatten sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrzeugführer mit dem Audi seines Beifahrers den Cadenberger Weg in Richtung Geversdorf befahren. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stieß dieser gegen ein Brückengeländer linksseitig der Fahrbahn. Anschließend schleuderte der PKW knapp 100 Meter weit über die Straße, bevor dieser nach links in den wasserführenden Graben rutschte. Trotz hohem Wasserstand konnten sich beide Insassen aus dem PKW retten.

Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch von dem Fahrzeugführer ausgehend festgestellt. Ein anschließender Test ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Bei dem Kraftfahrzeugführer wurden daher eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Cadenberger Weg für drei Stunden voll gesperrt. Nach Einschätzung der eingesetzten Beamten hatten beide Beteiligten großes Glück - Sie blieben leicht verletzt und können den Unfall als einen Fall von sprichwörtlichem "Schutzengel" betrachten.

