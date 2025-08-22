Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw fährt im Bereich Bad Bederkesa über Metallteil und ist nicht mehr fahrbereit - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr auf der L119 zwischen den Ortschaften Bad Bederkesa und Lintig zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Schiffdorferin fuhr mit ihrem Pkw über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil, welches durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verloren wurde.

Der beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, das linke Vorderrad sowie die Frontschürze wurden beschädigt. Bei dem Metallteil handelte es sich um eine Art Verriegelung, die vermutlich zu einem landwirtschaftliches Fahrzeug gehörte.

Die Polizei Geestland schätzt den Schaden auf etwa 3.500 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wer Hinweise auf den Verlierer des Metallteils geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell