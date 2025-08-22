Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Erdkabeln auf einer Baustelle in Otterndorf - Tatverdächtige auf der Flucht gestellt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Mittwochabend (20.08.2025) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22:40 Uhr, dass mehrere Personen mehrere Erdkabel von einer Baustelle Am Medembogen entwenden würde. Die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrem PKW vom Tatort.

Der PKW konnte kurz danach im Stadtgebiet Cuxhaven festgetellt und angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen aus Cuxhaven (männlich 19 und 39 Jahre alt und eine Jugendliche, 17 Jahre alt). Die entwendeten Kabel befanden sich ebenfalls im PKW und wurden sichergestellt.

Gegen die drei Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der 19-jährige Fahrzeugführer war weiter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 39-jährige Mann war der Halter des Fahrzeugs. Hier stellte sich weiter heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, da er einer Gerichtsverhandlung ferngeblieben war. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Der 19-jährige Fahrzeugführer und die Jugendliche wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

