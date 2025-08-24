Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven/ Otterndorf - Alkoholbeeinflussung im Straßenverkehr

Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 22:35 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven im Rahmen der Streifentätigkeit auf einen grünen Pkw VW Golf aus dem Oberbergischen Kreis aufmerksam, der die Stader Straße in Otterndorf befuhr. Der Pkw fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und bog schließlich auf den Parkplatz des Edeka-Marktes ab, ohne den erforderlichen Blinker zu setzen. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 53-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Reichshof in Nordrhein-Westfalen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass die Fahrzeugführerin vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden nach der Entnahme einer Blutprobe eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell