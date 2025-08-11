PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Im Zug gelogen und betrogen

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Pößneck und Saalfeld nutzte eine 35-Jährige den Zug, allerdings ohne eine erforderliche Fahrkarte dafür zu besitzen. Das Bahnpersonal informierte deswegen die Bundespolizei.

Die Beamten überprüften die Frau und stellten fest, dass diese bereits in der Vergangenheit wegen ticketloser Fahrten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Nach eigenen Angaben habe sie die Reise ohne den notwendigen Fahrschein angeblich mit Personal der Bahn abgestimmt. Dem war nicht so. Außerdem hat sie verschwiegen, dass gegen sie ein Beförderungsverbot vorliegt.

Der Lug und Betrug endete für die Frau damit, dass die Bundespolizisten am Sonntagabend erneut eine Strafanzeige erfassen mussten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

