Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrtende für aufdringlichen Reisenden im Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mit einem aufgebrachten Fahrgast bekamen es Bundespolizisten am Sonntagmittag im Erfurter Hauptbahnhof zu tun.

Ein 46-Jähriger versuchte, sich in einem Schnellfahrzug, der aus Bamberg kam, der Fahrscheinkontrolle zu entziehen. Er bewegte sich vom Zugpersonal weg, um zu verschleiern, dass er nicht im Besitz eines Tickets war.

Auf seinem Weg durch den ICE ging der Deutsche andere Reisende körperlich an, indem er sie zur Seite gestoßen und auch Faustschläge angedroht hat.

Die Rechnung machte der Mann jedoch ohne einen im Zug befindlichen Bundespolizisten, der den renitenten Fahrgast meldete und sich fortan der Person annahm. Beim Halt in Erfurt war die Fahrt für den Mann beendet. Er wurde wegen dem Anfangsverdacht der Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Auch die ticketlose Fahrt wird in die Strafakte mit einfließen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

