POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Folgen

Landstuhl, Auffahrt BAB 62 (ots)

Eine Fahrzeugführerin befährt heute morgen, gegen 07 Uhr, die Langwiedener Straße in Richtung Martinshöhe um schließlich nach links auf die BAB 62 in Fahrtrichtung Trier aufzufahren. Dabei übersieht sie einen entgegenkommenden Pkw. Es kommt zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralles dreht sich das Fahrzeug der Verursacherin mehrfach und kommt erst an einem Verkehrsschild zum Stehen. Das andere Fahrzeug wird zur Seite geschleudert und kommt auf der linken Fahrzeugseite in Endstellung. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem dritten, auf der Auffahrt wartenden, Fahrzeug.

Die Insassen der beiden erstgenannten Pkw werden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13 TEuro.

Zur Bewältigung des Einsatzes waren die Feuerwehr Landstuhl, Rettungskräfte, Notarzt und Polizei für ca. zwei Stunden gebunden.

Der Einmündungsbereich musste für diese Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich daher kilometerweit auf allen Zufahrtswegen.|pilan

