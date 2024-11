Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unliebsame Begegnung mit dem Gegenverkehr

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Die Glanstraße ist Schauplatz einer ungewollten Annäherung. Am Mittwoch Vormittag fuhr ein weißer Pkw Mitsubishi in Richtung Waldmohr. In Höhe Hausnummer 19 parkte ein Pkw ordnungsgemäß auf der entgegengesetzten Fahr-bahnseite. Ein roter Kleinwagen brauste an diesem vorbei und die Außenspiegel der beiden fahrenden Pkw machten ungewollt Bekanntschaft. Es entstand geringer Sach-schaden. Laut Zeugenaussagen saßen im roten Fahrzeug zwei Damen, die Fahrerin trug eine modische Kurzhaarfrisur in der Farbe braun. Zeugen oder anderweitig Beteiligte werden gebeten sich unter Tel.: 06381 - 919-0 o-der pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel bzw. unmittelbar bei der Polizeiwa-che Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373 - 822-0 zu melden.|pikus

