Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Nach einem schweren Unfall am frühen Freitagabend (12. April, 17:40 Uhr) schwebt ein 33 Jahre alter Motorradfahrer weiterhin in Lebensgefahr. Der Mann ist im Kreuzungsbereich Lauerstraße / Moerser Straße mit einem Auto zusammengestoßen, welches nach links abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in eine Klinik. Der Chevrolet-Fahrer (44) kam ebenfalls leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme zog die Polizei Duisburg ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen hinzu. Der Kreuzungsbereich wurde von den Einsatzkräften gesperrt.

