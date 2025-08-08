PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zivilcourage gezeigt - Vermeintlicher Angriff ruft medizinisches Personal auf den Plan

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 25-Jähriger hinderte eine Frau am Donnerstagmittag im Erfurter Hauptbahnhof am Einstieg in eine Regionalbahn. Ohne ersichtlichen Grund ging der Afghane unvermittelt auf diese zu und fasst sie an den Hals.

Für Außenstehende muss diese Situation wie ein Angriff gewirkt haben. Reisende und der Triebfahrzeugführer eilten der 22-Jährigen zu Hilfe und brachten den mutmaßlichen Angreifer zu Boden. Er wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festgehalten. Gleichzeitig wurde der Rettungsdienst informiert.

Befragungen vor Ort ergaben, dass der Mann dem Augenschein nach einen krampfartigen Anfall erlitten haben soll. Der Rettungsdienst nahm den afghanischen Staatsangehörigen zur Behandlung mit ins Krankenhaus.

Ob in diesem Sachverhalt eine Körperverletzung zum Nachteil der Frau angezeigt werden muss, oder sich die Situation als medizinischer Notfall erweist, müssen die Ermittlungen zeigen.

Den Helfern gilt jedenfalls ein Dank für die gezeigte Zivilcourage. Unabhängig vom Ermittlungsergebnis war die Hilfe vor Ort und das Alarmieren der Rettung richtig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt

Das könnte Sie auch interessieren